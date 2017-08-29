T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni evli genç kadın intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, 4 ay önce evlenen ve 2 aylık hamile olduğu belirtilen 18 yaşındaki Yağmur Boran, banyoda kendini kabloyla asarak yaşamına son verdi

29 Ağustos 2017 20:49

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, 4 ay önce evlenen ve 2 aylık hamile olduğu belirtilen 18 yaşındaki Yağmur Boran, banyoda kendini kabloyla asarak yaşamına son verdi.
Olay, Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi\'nde meydana geldi. Geçen mayıs ayında evlenen Yağmur Boran, kendini banyoda kabloyla boynundan astı. Yağmur Boran\'ı, dün saat 18.00\'de eve gelen eşi Ahmet Boran asılı buldu. Ahmet Boran, polis ve 112\'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yağmur Boran\'ın öldüğünü belirledi. Cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Yağmur Boran\'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Yağmur Boran\'ın olay öncesi eşiyle tartıştığı, Ahmet Boran\'ın çıkıp gittiği evine dönünce üzücü manzarayla karşılaştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ PamukkaleYağmur BoranOlay PamukkaleDokuzkavaklar MahallesiGeçenAhmet BoranAhmet BoranOlayCesediPamukkaleHastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24