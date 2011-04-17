-YENİ EVLİ DAR GELİRLİYE EŞYALI KONUT KOCAELİ (A.A) - 17.04.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Önümüzdeki dönemlerde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vasıtasıyla yeni evlenen dar gelirli genç çiftler için hiç peşinatsız 25 yıl kira öder gibi içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, fırını ve bazı temel ev eşyaları da olan sosyal konut projelerini hayata geçireceğiz'' dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut tarafından Başiskele ilçesinde yapılan ''Yuvacık Bahçekent -Konutları Anahtar Teslim'' töreninde konuşan Ergün, yapılan sitede yaklaşık 600 dairenin bulunduğunu ve büyük bir mahallenin ilçede oluşturulduğunu söyledi. Mahallede bir çok insanın ilk defa bir arada oturmaya başlayacağını ifade eden Bakan, şöyle devam etti: ''İnşallah mahallemizde güzel komşuluklar olacaktır. Bunu gerçekleştirmekte için de hanımlarımıza görev düşüyor. Bir mahallede ve apartmanda 1-2 adet ablamız olduğu zaman bütün her yeri organize ediyorlar. 600 konutluk bu mahallede bir kaç tane ablaya çok iş düşecek. Onlar güzel komşulukların oluşması için bazı güzel organizasyonlar yapacaklardır. Ankara'da oturduğumuz 30 daireli apartman da kimse kimseyi tanımıyordu fakat bir iki ablamız öyle bir organizasyon yaptı ki şimdi apartmanda çok güzel komşuluklar başladı. Demek ki bu mahallede de 1-2 ablamıza çok iş düşecek. Onlar güzel komşuluklar için güzel organizasyonlar yapacaklardır. Cenabı Allah'tan evlerinizde huzurlu oturmayı nasip etsin.'' Ev sahibi olmanın çok güzel ve huzurlu bir şey olduğunu ve hükümet olarak da bunun için gayret ettiklerini anlatan Ergün, 8,5 yıllık AK Parti Hükümeti döneminde Türkiye'de 500 bin konut inşa ediliğini söyledi. Artık Türkiye'nin 2023'e göre konuştuğunu ve buna göre projelerin geliştirildiğini ifade eden Ergün, ''Konut alanında da önümüzdeki dönemde TOKİ olarak ülke genelinde 500 bin konut daha yapmayı planlıyoruz. Kocaeli'nde hükümet olarak 8,5 yıl içerisinde TOKİ vasıtasıyla 27 bin konut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde 3 binden fazla konut yapmış. Yaklaşık 30 binden fazla konutu kentte inşa etmişiz. Şimdi önümüzdeki 12 yılda 2023'e kadar olanı söylüyorum kentte 40 bin konut daha inşa edilmesi hedefini önümüze koyuyoruz'' şeklinde konuştu. Hükümet olarak önümüzdeki dönemde yeni adımlar atacaklarını dile getiren Ergün, şöyle konuştu: ''Evlenenle ve ev alanı yan yana getiriyoruz. Yeni evlenen dar gelirli gençler için önemli projeler hayata geçirilecek. Önümüzdeki dönemlerde TOKİ vasıtasıyla yeni evlenen dar gelirli genç çiftler için hiç peşinatsız 25 yıl kira öder gibi içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, fırını ve bazı temel ev eşyaları da olan sosyal konut projelerini hayata geçireceğiz. İnşallah Türkiye'yi modern huzurlu şehirlerde güzel komşuluk atmosferi içerisinde yaşayan ve insanlarının mutlu olduğu ülke haline getirme çabası ve gayreti içerisinde olacağız.'' -YUVACIK BAHÇEKENT KONUTLARI- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut A.Ş. tarafından Başiskele ilçesinde yapılan konutlar, kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 35 blok ve 610 dairden oluşan 75 metrekarelik daireler, yaklaşık 26 milyon liraya yapıldı