T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni evli çiftin evini soydu, pavyonda eğlenirken yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA’da bir ay önce evlenen çiftin düğünde takılan takılarını çalan şüphelilerden 21 yaşındaki Hüseyin Ç

25 Ağustos 2017 16:53

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA’da bir ay önce evlenen çiftin düğünde takılan takılarını çalan şüphelilerden 21 yaşındaki Hüseyin Ç. gece pavyonda eğlenirken yakalandı. Hüseyin Ç.’nin kolunda damada takılan saat bulunurken, 2 şüpheli daha aranıyor.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Geçen ay evlenen Baha T.\'nin evine kapı kilidini kırıp giren 3 kişi, düğünde takılan yaklaşık 40 bin lira değerindeki takıları çaldı. Evlerine geldiklerinde kapı kilidi kırılarak evlerinin soyulduğunu gören Baha T. ve eşi, polisi aradı. Gelen ekip parmak izinden ve apartman yakınındaki işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin 3 kişi olduğunu belirledi. Polis, parmak izi ve görüntülerden kimliklerini saptadığı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerden Hüseyin Ç. dün gece saat 02.00\'de Osmangazi  İlçesi’nde  pavyonda eğlenirken polisler tarafından gözaltına alındı. Önce suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin Ç.\'nin kolunda düğünde damat Baha T.\'ye takılan saat ele geçti.
Hırsızlık şüphelisi Hüseyin Ç.\'nin sorgusu devam ederken, polis  diğer 2 şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHABURSAdaHüseyinOlayOsmangaziBağlarbaşı MahallesiGeçenBahaEvlerineGelenPolisHırsızlıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24