-YENİ EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI DENİZLİ (A.A) - 24.06.2011 - İzmir'den Denizli'ye aile ziyaretine giderken otomobilleriyle Büyük Menderes Nehri'ne düşen yeni evli çiftten Nilay Baskın kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, eşi Birol Baskın kayboldu. Alınan bilgiye göre, Birol Baskın'ın (19) kullandığı 35 ZBA 60 plakalı otomobil, İzmir Ödemiş'ten Denizli'ye gelirken, Sarayköy ilçesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'ne düştü. Birol Baskın'ın 20 günlük eşi Nilay Baskın (17), nehirde sürüklenen araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, yüzerek karaya ulaştı. Birol Baskın ise araçla birlikte nehirde kayboldu. Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi sonucu, gelen Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda sürücü Birol Baskın'ı bulamadı. Baskın'ın bulunması için Denizli Belediyesinden getirtilen botla çalışmalar sürdürülüyor. Ödemiş'te oturan çiftin 3 Haziran'da evlendikleri, Nilay Baskın'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden Denizli'ye gittikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Nilay Baskın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.