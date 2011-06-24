T24 LogoT24 Logo
Gündem

YENİ EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI DENİZLİ (A.A)

24 Haziran 2011 15:00

-YENİ EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRDI DENİZLİ (A.A) - 24.06.2011 - İzmir'den Denizli'ye aile ziyaretine giderken otomobilleriyle Büyük Menderes Nehri'ne düşen yeni evli çiftten Nilay Baskın kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, eşi Birol Baskın kayboldu. Alınan bilgiye göre, Birol Baskın'ın (19) kullandığı 35 ZBA 60 plakalı otomobil, İzmir Ödemiş'ten Denizli'ye gelirken, Sarayköy ilçesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'ne düştü. Birol Baskın'ın 20 günlük eşi Nilay Baskın (17), nehirde sürüklenen araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp, yüzerek karaya ulaştı. Birol Baskın ise araçla birlikte nehirde kayboldu.  Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi sonucu, gelen Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda sürücü Birol Baskın'ı bulamadı. Baskın'ın bulunması için Denizli Belediyesinden getirtilen botla çalışmalar sürdürülüyor. Ödemiş'te oturan çiftin 3 Haziran'da evlendikleri, Nilay Baskın'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden Denizli'ye gittikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Nilay Baskın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24