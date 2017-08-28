Yeni evli çifti motosiklet kazası ayırdı





Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) Bahçelivler\'deki motosiklet kazasında her ikisi de 25 yaşındaki 1 yıllık evli çiftten koca hayatını kaybetti eşi yoğun bakımda.



Kaza saat 09.25 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme\'de meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'nda çalışan çift 75 BA 425 plakalı motosikletleriyle yola çıktı. Sürücü Volkan Ercan Çobançeşme mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Volkan Ercan ve arkasında oturan eşi Esra Ercan devrilen motosikletten yola savrulup metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti Sefaköy\'deki bir hastaneye kaldırdı. Volkan Ercan hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti, Esra Ercan yoğun bakıma alındı. 1 yıllık evli çiftin Atatürk Havalimanı yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services\'de (TGS) çalıştıkları öğrenildi. Ercan\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

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