Yeni evlenen kadının cesedi halıya sarılı olarak bulundu!

İzmir'in Bayraklı İlçesi’nde kötü kokuların geldiğini farkeden çevredekiler polise haber verdi. Kokunun, eşyaları tam olmayan evdeki bir koltuğun arkasında yoğunlaştığını belirlendi. Koltuğun arkasındaki halıyı açan polisler, çıplak haldeki, bıçaklanmış bir kadın cesediyle karşılaştı. 10 gün önce taşındıkları evde, bıçaklanarak öldürülüp çıplak halde halıya sarılmış olarak bulundu.

Vücudunda çok sayıda bıçak yarası tespit edilen kadının Geçen ay taksi şoförü 28 yaşındaki Savaş K. ile kaçarak evlenen 21 yaşındaki Elif K. olduğu öğrenildi. 3 gün önce öldürüldüğü sanılan kadının eşi Savaş K.’nın ise katil zanlısı olarak arandığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bugün öğle saatlerinde, Osmangazi Mahallesi 592/13 Sokak Numara 27’deki 3 katlı binanın zemin katından kötü kokuların geldiğini fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, savcının talimatı ve çilingir yardımıyla eve girdi. Ancak ilk anda kötü koku dışında evde bir olumsuzluk görülmedi. Kokunun, eşyaları bile tam olmayan evdeki bir koltuğun arkasında yoğunlaştığını belirlendi. Koltuğun arkasındaki halıyı açan polisler, çıplak haldeki, bıçaklanmış bir kadın cesediyle karşılaştı. Vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunan kadının, geçen 26 Haziran’da taksi şoförü Savaş K. ile kaçarak evlenen Elif K. olduğu tespit edildi.

10 gün önce taşınmışlar

Cesedin yaklaşık 3 günlük olduğu tahmin edilirken, çiftin evlerine henüz 10 gün önce taşındıkları ve oturmaya başlamadıkları öğrenildi. Sıcak havanın da etkisiyle çürümeye yüz tutan ve bıçak yaralarının özellikle karın bölgesinde yoğunlaştığı belirtilen Elif K.’nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Kocası kayıplara karıştı

Katil zanlısı olarak aranan Savaş K.’nın gri renkli bir otomobille kayıplara karıştığı ve yakınlarına Elif K.’nın kendisine ihanet ettiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Savaş K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.