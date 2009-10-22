Yeni Ermeni tasarısı ABD Senatosu'nda

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'ya, Amerikan yönetiminin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanımasını isteyen bir tasarı sunuldu.



CnnTürk'ün haberine göre Ermeni lobisinin en önemli destekçilerinden Demokrat Parti New Jersey Senatörü Robert Menendez ile Cumhuriyetçi Parti Nevada Senatörü John Ensign tarafından sunulan tasarıda, Başkan Barack Obama'ya, "ABD dış politikasının, 'Ermeni soykırımı'yla ilgili Amerikan arşivlerinde belgelenen, insan hakları, etnik temizlik ve soykırıma ilişkin konularda uygun anlayış ve hassasiyeti yansıtmasını sağlama" çağrısında bulunuluyor.



Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne sevk edilmek üzere sunulan tasarının, burada görüşülüp kabul edilmesi halinde Senato'nun gündemine getirilmesi söz konusu olacak.



Ancak karar tasarısının, kabul edilse bile bağlayıcı özelliği bulunmuyor.



Buna benzer bir tasarı, bu yılın mart ayında da Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne sunulmuştu.



Tasarı, Ermeni lobisinin en kıdemli isimleri olan Demokrat milletvekilleri Adam Schiff ve Frank Pallone ile Cumhuriyetçi milletvekilleri George Radanovich ve Mark Kirk tarafından hazırlanmıştı.