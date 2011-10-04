-Yeni enerji santralları geliyor ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kayıtlarına göre, Türkiye'de şu anda 78'i termik, 524'ü hidrolik, 115'i de diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına (rüzgar, jeotermal, çöp gazı, biyogaz) dayalı toplam 717 elektrik üretim santrali inşa ediliyor. Toplam kurulu gücü 32 bin 781,9 MW'yi bulan inşa halindeki santraller Türkiye'nin şu andaki kurulu gücünün yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturuyor. AA muhabirinin, EPDK'nın lisans almış inşa halindeki projelerin ilerleme raporundan yaptığı derlemeye göre, Temmuz 2011 itibariyle fiili gerçekleşme durumlarına göre bazı yatırımlar neredeyse tamamlanmış durumda, bazı yatırımlara ise çok yeni başlanılmış durumda. İnşa halindeki termik santrallar içerisinde en yüksek kapasiteye sahip Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından Antalya'da inşa edilen doğalgaz çevrim santrali bulunuyor. 2 bin 91 MW lisans kurulu gücüne sahip santralin bin 225 MW halindeki kısmı inşa halinde. Bir diğer büyük santral ise İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. tarafından Çanakkale'de inşa edilen kömür kaynağına dayalı termik santral. Lisans kurulu gücü ve inşa halindeki kapasitesi bin 215,8 MW olan santralin halen yüzde 52,7'si tamamlanmış durumda. Santral bittiği zaman yıllık 8 milyar 640 milyon kWh elektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Hema Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın'da inşa edilen taşkömürüne dayalı Amasra Termik Santralının lisans ve inşa halindeki kapasitesi bin 116,7 MW. Şu anda yüzde 1,3'ü tamamlanmış olan santral bittiği zaman yıllık 7 milyar 700 milyon kilovat saat (kWh) enerji üretme kapasitesine ulaşacak. -Hidroliklerde durum- Hidrolik santrallerin kurulu güç kapasiteleri ise 0,4 MW ile 528 MW arasında değişiyor. Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Samsun'da yapılan Boyabat Hes 528 MW kurulu gücünde bulunuyor ve temmuz sonu itibariyle yüzde 62'si tamamlanmış durumda. Santral bittiği zaman yıllık 1 milyar 468 milyon kWh elektrik enerjisi üretilebilecek. Çetin Enerji A.Ş. tarafından Siirt'te inşa edilen Çetin Barajı ve Hes ise 386 MW kapasitede bulunuyor. Henüz 0,5'i inşa edilen santral tamamlandığı zaman 1 milyar 208 milyon 814 bin kWH enerji üretilebilecek. Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından Artvin'de inşa edilen 340 MW kurulu güç kapasitesi bulunan Artvin Barajı ve Hes tamamlandığı zaman ise 1 milyar 26 milyon kWh elektrik üretimi yapılabilecek. -Kurulu gücün yüzde 63'ü kadar inşa halinde- Bu santralden 78 termik santral tamamlandığı zaman termikte 15 bin 244,1 Megavat (MW), hidrolikte 14 bin 36,9 MW, diğer yenilenebilir enerjide ise 3 bin 500,9 MW olmak üzere toplam 32 bin 781,9 MW daha kurulu güce ilave edilmiş olacak. Kurulu gücün halen yaklaşık 51 bin MW düzeyinde bulunduğu dikkate alındığında söz konusu santraller tamamlandığı zaman bu miktar yaklaşık 84 bin MW'ye ulaşmış olacak.