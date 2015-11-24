Yeni Enerji Bakanı Berat Albayrak: Rusya meselesine enerji özelinde pesimist bakmıyorum

64. hükümette görev alacak bakanlıkların açıklanmasının ardından bakanlıklarda da devir teslimler yapılmaya başlandı. Yeni dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev alacak CumhurbaşkanI Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, görevi seçim hükümetinde görev alan Ali Rıza Alaboyun’dan devraldı. Devir teslim töreni sırasında Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Albayrak "Rusya meselesine enerji özelinde pesimist bakmıyorum" dedi.

Devir teslim töreninde ilk olartak söz alan Ali Rıza Alaboyun şöyle konuştu:

Özellikle Enerji Bakanlığı dışişleri boyutu olan, enerji boyutu olan bir bakanlıktır. O açıdan biz 77 milyon müşteriye hizmet ediyoruz. Sayın Bakan’ın akademik çalışmasını yenilenebilir enerjide yapmasından dolayı çok yakın ilişki içerisinde gördüm. Özel sektördeki tecrübesi, yapılan anlaşmaların bizzat içinde olması, ön plana çıkmaması nedeniyle tebrik ediyorum. İyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tercihin yapılmasından dolayı mutluyum. Görevi ve mikrofonu devrediyorum.

Albayrak: Rusya meselesine enerji özelinde pesimist bakmıyorum

Ali Rıza Bey benim bile anlatmadığım şeyleri anlatınca şaşırdım. 8-9 enerji politikaları, enerji güvenliğinde masanın çok farklı yerlerinde bulundum. Öğretmeye veya öğrenmeye duyduğumuz muhabbet gereği akademik kısmı çok küçük boyutudur. Ali Rıza Bey teveccüh gösteriyor. Uzun yıllardır çok büyük katkıları oldu partimize, devletimize, bürokrasimize. Başta Hilmi Bey, sonrasında gelen Taner Beyler, Ali Rıza Bey olmak üzere Türkiye’nin enerji politikasında çok büyük adımlar attık.

Türkiye rekabetçi, işbirlikçi olmak zorunda. Bölgesinde dengeli bir siyaset üretmek zorunda. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde çok daha zor bir süreci var. 2023, 2050, 2071 diyoruz. Enerji hedeflerimiz hakeza. Yatırımlara dayalı bu süreçlerle alakalı çok ciddi bir bakanlarımızın takip etmesi gereken bir iş yükü var. Bu sürecin yükünü çeken bürokraside arkadaşlarımız var. Bir kısmı burada. Bir kısmı değil. Muazzam bir iş yaptılar. Bizim için de ayrı bir yük, sorumluluk. Günümüzde bölgemizdeki dalgalanmalar ve siyasi krizlerle bunu yönetmek çok daha zor olacak. Kendimize, hükümetimize güvenimiz tam. En önemlisi, özel sektörümüze de düşen sorumluluklar var. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu çok daha ciddi bir şekilde ele alıp bu önemli performansın daha da üstüne çıkmaya çalışacağız.

Rusya’yla doğalgaz konusunda sıkıntı yaşar mı?

Çok sıcak ve taze bir gelişme. Biz Rusya’yla uzun geçmişe dayalı dostlukları olan, ekonomik ilişkileri olan bir ülkeyiz. Birçok farklı sektörde uzun dönemdir önemli işbirliğimiz var. Günlük yaşanan veya bölgesel yaşanan veya kısa vadeli meselelerin etki edeceği konusunda. Rusya meselesine enerji özelinde pesimist bakmıyorum.