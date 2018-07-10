Yeni Ekonomi ve Maliye Bakanı Albayrak: Bugün bir makam, yarın başka bir makam....

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak atanan Berat Albayrak, görevi devraldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan atanan Berat Albayrak devir teslim töreninde görevlerin gelip geçici olduğunu belirtirken, "Bugün bir makam yarın başka bir makam. 7/24 demeden sizlerle birlikte çalışacağız" dedi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, Maliye Bakanlığı görevini Naci Ağbal'dan devraldı. Maliye Bakanlığı'ndaki devir teslim törenine, bir süredir Albayrak ile anlaşmazlık içinde olduğu iddialarına konu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması dikkat çekti.

Albayrak, törendeki konuşmasında Maliye Bakanlığı'nın devlet kadrolarına sağladığı insan kaynağının önemi ve köklü geleneklerini işaret etti. Enerji Bakanlığı'ndaki mesaisini Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda da devam edeceğini vurgulayan Albayrak, " önce Allah'a, sonra millet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mahcup olmamayı" diledi.