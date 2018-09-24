Yeni Ekonomi Programı'yla Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu hale geliyor

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen günlerde açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) içinde yer alan Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin olarak detayları yazdı. Buna göre, çalışanların otomatik olarak katıldığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 3 yıl çıkış yapılamayacak şekilde düzenlenmesi gündemde.

Doğan konuya ilişkin olarak bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"YEP’te yer alan bir diğer konu ise sigortacılıkta reasürans havuzu kurulacak olması. Adı da Türkiye Reasürans Havuzu. Amaç ne? Yıllardır, sigortacıların, belli başlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri riskli görüp sigortalamadıkları ya da fahiş primlerle sigortaladıkları veya da sigorta için ek önlemler talep ettikleri şikayet konusudur. Mesela, tekstil alanındaki çırçır fabrikaları. Mesela, boya-kimya tesisleri. İşte, kurulacak olan Türkiye Reasürans Havuzu, bu şirketlerin sigortaya kolay ve ucuz ulaşmasını sağlayacak. Öğrendiğime göre de Türkiye Reasürans Havuzunu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yönetecek.

Açıkça söyleyeyim, Yeni Ekonomi Programı kapsamında yapılacak bu iki değişiklik devrim niteliğinde; özellikle de otomatik BES’in zorunlu hale getirilecek olması. Sigorta havuzu kurulması ise reel sektörün elini rahatlatacak bir uygulama."