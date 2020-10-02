Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflere göre emeklilere yüzde 3.5, memura ise yüzde 4.5 zam yapılacak

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) belirlenen hedeflerin tutması halinde, memur ve memur emeklilerine yüzde 3 artı yüzde 0.5 enflasyon farkı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerineyse toplamda yüzde 4.5 zam verilecek.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, YEP hedefleri altı aylık zam öngörülerini ortaya çıkardı. YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkı alacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamla yetinecek.

Yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 10.5 düzeyinde gerçekleşmesi, hem SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerinin 2021'in ilk 6 ayında alacağı toplam zammı, hem de memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı oranını netleştirmiş olacak.

Daha önce memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış, ayrıca 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. YEP'teki tahminin tutması halinde memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak'tan geçerli olarak önce yüzde 3'lük normal sözleşme zammı yapılacak.

Bu yılın ikinci 6 ayında TÜFE'nin yüzde 4.5 gerçekleşeceği var sayımıyla da bu zamma ilave olarak yüzde 0.5 oranında enflasyon farkı ödenecek. Böylece en düşük memur maaşı toplam yüzde 3.5 zamla 3 bin 812 liradan 3 bin 945 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 717 liradan 2 bin 812 liraya çıkacak.

YEP'in açıklanmasından sonra birçok uzman ve ekonomist programda açıklanan enflasyon hedeflerinin, yüksek döviz kurları nedeniyle iddialı ve gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtmişti.