Yeni Ekonomi Programı'ndaki dış ticaret açığı hedefi üç günde 'çöktü'

Yeni Ekonomi Programı’nda 38,1 milyar dolar dış ticaret açığı hedefi, program açıklandıktan üç gün sonra çöktü.

Birgün’de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı yılın ilk dokuz ayında dış ticaret açığı 37.9 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı Eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımlamasıyla birlikte henüz üç gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri çöktü. YEP’te yıl sonu dış ticaret açığı hedefi 38,1 milyar dolardı. Ticaret Bakanlığı’nın dün açıkladığı dış ticaret verilerine göre ilk dokuz ayda dış ticaret açığı 37 milyar 884 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı dış ticaret verilerine göre Eylül’de ihracat 16 milyar 13 milyon dolar olurken ithalat 20 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece eylül ayı dış ticaret dengesi 4 milyar 879 milyon dolar açık verdi. Geçen yıl eylül ayında 1 milyar 667 milyon dolar olan dış ticaret açığı yüzde 192,7 oranında arttı.

Eylül ayındaki dış ticaret verilerinin yayımlanmasıyla birlikte gözler üç gün önce Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’na çevrildi. Çünkü programa göre 2020 yılı sonundaki dış ticaret açığının 38,1 milyar dolar olması bekleniyordu. Öte yandan Ticaret Bakanlığı verileri yılın ilk 9 ayında 37,9 milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye bu yıl ayda ortalama 3,15 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. YEP’in hedefinin tutması için ekim, kasım, aralık aylarındaki ortalama 72 milyon dolar açığı geçmemesi gerekiyor.