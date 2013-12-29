Yeni Ekonomi Bakanı'nın Kılıçdaroğlu şakası tepki çekti

Yeni Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Twitter’da paylaştığı Kılıçdaroğlu fotoğrafı tartışmaya yol açtı.

Nihat Zeybekçi, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu trene bakarken gösteren kurgulanmış bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada olay oldu.

Zeybekçi’nin “Biz yaparız,Birileri sadece seyreder!!!” tiviti eşliğinde paylaştığı fotoğraf kısa sürede takipçileri arasında tartışma başlattı.

Kendini yine Twitter hesabından savunan Bakan Zeybekçi “Siyasette masum espri olmalıdır, olmaması gereken küfür ve hakarete varan söz ve karikatürlerdir. Bakan olduk diye espiri de mi yapmayacağız. Ayrıca o fotoğrafı ve espriyi üreten arkadaşımızı tebrik ediyorum,siyasette bu tarz temiz eleştiri ve hicvin yeri hep olmalı. Küfüre hayır” dedi.

Zeybekçi, ‘tweet’ atarken yaptığı Türkçe hataları konusunda kendisini uyarak bir takipçisinin “bağlaç olan de ayrı yazılır, soru eki mi de ayrı yazılır. Doğrusu: "espri de mi yapmayacağız". Teşekkürler” ‘tweet’ini de RT etti.