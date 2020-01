Yeni ehliyetler basılıyor

Darphane’de 68 gündür devam eden grev bitti. İş bırakma eyleminin sona ermesiyle birlikte AB standartlarına uygun yeni ehliyetler basılabilecek.

Basılan ehliyetlerin örnekleri İçişleri Bakanı Muammer Güler’in onayına sunulacak. Güler onay verirse trafikte sürücüler için yeni bir dönem başlayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), AB kriterlerine uygun hale getirilen ve tasarımı yapılan sürücü belgelerini Darphane’deki grev nedeniyle basamıyordu. 68 gün süren grevin ardından yeni ehliyetlerin basımına başlanıyor. Yeni ehliyetlerde hem sürücü belgeleri değişecek hem de sınıf sayıları artırılacak. Yeni sürücü belgeleri pembe ağırlıklı, turkuvaz ve bej rengi dolgulu, karekodlu olacak. Yeni kartlarla birlikte sahteciliği önlemek için 8 ayrı teknolojik özellik kullanılacak.

Belgeler kopyalanamayacak

Hazırlanan yeni yönetmelikle birlikte AB kriterlerine uygun olması için sürücü belgelerinde 9 olan sınıf sayısı 17’ye çıkarılmıştı. Buna göre A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E sınıfı ehliyetler rafa kalkacak. Yerlerine A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, F, G, M ve K sınıfından oluşan yeni ehliyetler basılacak.

Yeni sürücü belgeleri PVC’den değil, polikarbon karttan yapılacak. Böylece kartlar daha dayanıklı olacak ve nemden etkilenme oranı minimuma inecek. Ehliyetlerde değişken lazer görüntüler, renk geçişli ve ultraviole floresan mürekkep, renk değiştiren baskı, arka planda dijital su izi, kızılötesi ya da fosforlu boya, kabartma harf, sembol ve şekiller kullanılacak. Eskisine göre daha küçük olacak fotoğraf, karta lazer baskı ile işlenecek ve üzerinde oynamaya veya kopyalamaya karşı özel hologram yer alacak. Kartın ön yüzünde yer alacak resmi makamlarca verildiğini belirten hologramın hemen yanında ise araç sahibinin hangi araçları kullanabileceğini gösteren sürücü sınıfları bulunacak. Kartın arka kısmında ise sürücünün kişisel özelliklerinin yer aldığı çip değil karekod bulunacak. Karekodun içinde sürücünün parmak izi, kimlik numarası, kan grubu gibi bilgileri verilecek.