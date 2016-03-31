Cinsel istismarda 12 yılda dava sayısı 5 kat, sanık sayısı 2 kat arttı

Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre çocukların cinsel istismarı suçundan 2002'de Türkiye genelinde açılan dava sayısı 4 bin 70, sanık sayısı 7 bin 515'ti. 2014 verilerine göre 18 bin 104 dava açıldı, 13 bin 968 kişi mahkûm oldu. 12 yılda dava sayısı yaklaşık 5 kat, sanık sayısı 2 kat arttı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son 14 yılı kastederek “Çocuğa cinsel istismarı oranı yüzde 434 arttı” açıklamasının ardından gözler adli sicil verilerine ve bu yıl düzenlenmesi beklenen TCK’nın 103/2 maddesine çevrildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) çocukların cinsel istismarı suçunda en az 16 yıl hapis cezası verilmesini düzenleyen TCK 103/2’nci fıkrasını iptal edip 1 yıl süre vermesinin ardından Adalet Bakanlığı’nın suçun cezasını nasıl düzenleyeceği de tartışma konusu oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakanlık yetkilileri çalışmanın devam ettiği bilgisini verdiler. Suç oranlarındaki korkutan artış nedeniyle yargı çevrelerinde cezanın düşmesi beklenmiyor. Yürütülen çalışmada, “failin de küçük olması”, “birlikteliğin rıza ile gerçekleşmesi” ve “fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi” kriterleri dikkate alınacak. 103/2’deki iptal edilen, “cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur” düzenlemesindeki ceza miktarı bu kriterler ışığında, “orantılı” olarak yeniden belirlenecek. AYM’nin iptal ettiği en az 16 yıl hapis cezası yerine çocuğa tecavüz suçunda kademeli bir cezalandırma modeli getirilmesi planlanıyor.