T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yeni düzenlemeye iki itiraz oldu'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK Genel Kurulu'nun katsayı konusunda son aldığı kararla ilgili konuştu.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK Genel Kurulu'nun katsayı konusunda son aldığı kararla ilgili Danıştaya iki dava açıldığını belirterek, ''Bu itirazlar oldukça önceden yapıldı, ama bunu ne Danıştay'dan duydunuz, ne de bizden. İki kurum da kendilerine yakışır şekilde, bu ayın 11'inde yapılan YGS imtihanı öncesinde kamuoyundan gizli tuttular ki bu, öğrencilerimizin morali için son derece önemliydi'' dedi. Özcan katsayı kriziyle ilgili son olarak da "Meselenin bu sefer çözüleceğini düşünüyorum" dedi.
 

YÖK Başkanı Özcan, her iki kurumun yaklaşımının, ''meselenin çok fazla uzamayacağını gösterdiğini'' söyledi.


Özcan, "Ama herhangi bir şekilde uzama içine girerse tabii ki bizim de ona karşılık çözümlerimiz vardır. Biz B planını geçtik, C oldu, D de var, E de var. Pek çok çözüm var, ama inşallah o çözümlere ihtiyaç olmaz" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24