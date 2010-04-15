'Yeni düzenlemeye iki itiraz oldu'

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK Genel Kurulu'nun katsayı konusunda son aldığı kararla ilgili Danıştaya iki dava açıldığını belirterek, ''Bu itirazlar oldukça önceden yapıldı, ama bunu ne Danıştay'dan duydunuz, ne de bizden. İki kurum da kendilerine yakışır şekilde, bu ayın 11'inde yapılan YGS imtihanı öncesinde kamuoyundan gizli tuttular ki bu, öğrencilerimizin morali için son derece önemliydi'' dedi. Özcan katsayı kriziyle ilgili son olarak da "Meselenin bu sefer çözüleceğini düşünüyorum" dedi.





YÖK Başkanı Özcan, her iki kurumun yaklaşımının, ''meselenin çok fazla uzamayacağını gösterdiğini'' söyledi.





Özcan, "Ama herhangi bir şekilde uzama içine girerse tabii ki bizim de ona karşılık çözümlerimiz vardır. Biz B planını geçtik, C oldu, D de var, E de var. Pek çok çözüm var, ama inşallah o çözümlere ihtiyaç olmaz" diye konuştu.