-Yeni dönemin enerjisi masaya yatırılacak ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Stratejik Teknik ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından, 8-9 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. STEAM'den yapılan açıklamaya göre, enerjide yeni dönemin temel unsurlarının masaya yatırılacağı konferansa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gürcistan Enerji Bakanı Alexander Khetaguri, Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev, Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Doğal Kaynaklar Bakanı Ashti Hawrami ve çok sayıda üst düzey katılımcının katılması bekleniyor. Açıklamaya göre, bölgesel gaz transit projeleri, Arena'nın en dikkat çekici oturumlarından birisi olacak. Türkiye üzerinden Avrupa pazarına doğalgaz taşımak için yarışan projelerin temsilcileri, ilk kez bir oturumda biraraya gelerek projelerinin değerlendirmesini yapacaklar. İki gün sürecek konferansın ikinci gününde ise, sunumların yanı sıra, iktidar partisi ve muhalefet partilerinden milletvekillerinin de katılımıyla interaktif bir sorun-çözüm platformu gerçekleştirilecek. Bu platformda, sektör temsilcileri de milletvekillerine beklentilerini anlatma fırsatı bulacaklar. Ayrıca özelleştirme sürecinin kesintiye uğramasına yol açan finansman sıkıntısı da, yerli ve yabancı finans kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla ele alınacak. Projelerin finansmana ulaşmalarının yol haritası bu oturumda çizilecek.