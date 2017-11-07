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Yeni doğurduğu bebeği, poşete koyup 5. kattan attı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, bekar 18 yaşındaki M

07 Kasım 2017 15:58

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da, bekar 18 yaşındaki M.M.B., doğurduğu kız bebeği, poşete koyup 5\'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden, apartman boşluğuna attı. Açık lise öğrencisi M.M.B. hastanede gözetim altına alınırken, yaklaşık 6 aylık bebeğin doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cesedi, Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Olay, Çöplü Mahallesi\'ndeki apartmanda 2 gün önce meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan M.M.B., 2 gün önce, 5\'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. M.M.B., kız bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan M.M.B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen M.M.B.\'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, genç kızın doğum yaptığını söylemesi üzerine durumu hastane polisine bildirdi. M.M.B., polise, birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti.
M.M.B.\'nin ifadesinin ardından polis ekiplerince yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta 6 aylık bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 6 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
M.M.B. hastanede gözetim altında tutulurken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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