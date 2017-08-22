Yeni doğum yapan kadın, hastane asansöründe sıkışarak can verdi

İspanya'da yeni doğum yapmış bir kadın, hastane asansörünün katları arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Pazar günü Sevilla'daki Our Lady of Valme Hastanesi'nde meydana gelen olayın, kadın kapıdan çıkarıldığı sırada asansörün hareket etmesiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Ülke medyasındaki haberlerde, kadının bu olay sırasında beden bütünlüğünün bozulduğu aktarıldı.

Nunez'in olay anında yanında olan yeni doğmuş bebeğinin ise yaralanmadığı kaydedildi.

Rocio Cortes Nunez isimli kadının dört ve beş yaşlarında iki çocuğu daha bulunuyordu.

'Asansör güvenlik testini geçmişti'

25 yaşındaki Nunez'in eşi Jose Gaspar, olay nedeniyle yıkıldığını söyledi.

ABC Sevilla isimli medya kuruluşuna konuşan Gaspar "Bu böyle gitmez. Bugün Rocio'nun başına geldi, ancak yarın başka birinin daha başına gelebilir" dedi.

Aile ayrıca hastanedeki güvenlik sorununun neden kaynaklandığını da bilmek istediklerini söylüyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıkla