Yeni doğum yapan FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - BOLU\'da FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan ve dün doğum yaptığı öğrenilen matematik öğretmeni Havva E., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen matematik öğretmeni Havva E. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuksuz yargılanan Havva E., dün doğum yaptığı için bugün görülen karar duruşmasına katılmadı. Eşi de aynı suçlamayla İzmir\'de tutuklu bulunan Havva E.\'nin savunmasını avukatı yaptı. Avukat, müvekkilinin yeni doğum yaptığını hatırlatıp suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talep etti. Mahkeme heyeti, suçu işlediği kanaatine vardığı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Havva E. hakkında, Yargıtay süreci tamamlanana kadar tutuklama kararı verilmedi.



