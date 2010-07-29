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Dünya

Yeni doğmuş 8 bebeklerini boğup bahçeye gömmüşler

Fransa'nın Douai kasabasında, iki ayrı evin bahçesinde 8 yeni doğmuş bebeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili 45 yaşlarında bir çift gözaltında.

29 Temmuz 2010 03:00

T24- Fransa, ülkenin kuzeyindeki küçük bir kentten gelen haberle sarsıldı. İki evin bahçelerinde 8 yeni doğmuş bebeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili 45 yaşlarında bir çift gözaltında.


Daily Mail'in haberine göre, Douai yakınlarındaki Viller-au-Tertre'de yaşayan ve kimlikleri gizli tutulan çiftin evinde arama köpeklerle arama yapan polis evin ve bahçenin çeşitli yerlerine gömülmüş 8 bebek cesediyle karşılaştı.


Aramaya katılan bir dedektif, bütün çocukların çifte ait olduğunun saptandığını bildirdi.


Polisin açıklamasına göre, 45 yaşlarında oldukları sanılan çiftin çocuklarını doğar doğmaz boğarak öldürdükten sonra plastik poşetlere koyup evin çeşitli yerlerine gömdükleri ortaya çıktı.


Aramada cesetlerden altısı evin hemen yakınlarında bulunurken, ikisi bahçenin uzak noktalarında gömülü olduğu anlaşıldı.


Polis, yeni cesetler bulunması ihtimaline karşı Villers-au-Tertre'deki kazının devam ettiğini duyurdu.


Üç yıl öncede Fransa'nın Rouen kentinde 35 yaşında bir kadınla erkek arkadaşının yeni doğan beş çocuklarını öldürerek tavan arasında sakladıkları ortaya çıkmıştı.

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