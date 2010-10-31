-YENİ DOĞAN BEBEK SOKAĞA TERK EDİLDİ SİVAS (A.A) - 31.10.2010 - Sivas'ta valizin içine yerleştirlmiş yeni doğan bir bebek sokağa terk edildi. Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi 19. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hesna Salçan adlı kadın, gece çöp dökmek üzere sokağa çıktı. Çöp dökerken evin duvarının yanındaki bir valizden ağlama sesi geldiğini duyan Salçan, spor çanta şeklindeki valizi binanın girişinde aydınlık yerde kontrol ettiğinde yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. Soğuk havada valizin içerisinde battaniyeye sarılı halde sokağa terk edilen bebeği alan Salçan, elleri ve kolları soğuk havanın etkisiyle moraran bebeğe ailesi ve komşularıyla birlikte kısa bir süre baktı. Soğukta üşüyen bebeğin üzerini giydiren Salçan ailesi, daha sonra durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bebeğin bulunduğu sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erkek bebek, çocuk acil servisindeki ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi. Çocuk acil serviste genel sağlık kontrolünden geçirilen, üzerindeki giysileri değiştirilen bebek kuvöze konuldu. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak üşümeye bağlı olarak ellerinde ve kollarında morarma meydana geldiği öğrenildi. Polis bebeğin annesini bulmak için çalışma başlattı. Bebeğin bulunduğu valizden parmak izi alındığı, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.