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Yeni doğan bebeğini çöpe attı iddiası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 18 yaşındaki Canan K

23 Ekim 2017 15:47

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 18 yaşındaki Canan K.\'nin sevgilisinden olan çocuğunu doğurup çöpe attığı iddia edildi. Ölü doğduğu öne sürülen bebek, çöp konteynerinde bulunamadı.
Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet 100\'üncü Yıl Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, rahatszılığı nedeniyle hastaneye giden Canan K.\'nin kısa süre önce doğum yaptığı belirlendi. Canan K., 20 yaşındaki sevgilisi Mustafa Y.\'den hamile kaldığını ve ölü doğan bebeğini, ailesinden korkttuğu için poşet içine koyarak çöp konteynerine attığını söyledi. Polis, belirtilen konteynerde yaptığı aramada bebeğe ulaşamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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