Yeni doğan bebeğin göbek bağı yerine penisini kestiler!

Meksika’nın Saltillo kentinde eğitim gören tıp öğrencilerinin, yeni doğan bir bebeğin göbek bağı yerine penisini kestikleri iddia edildi. Baba Diego Rangel Izaguirre bilgilendirilmediklerini, yeni doğan oğullarını görmelerine izin verilmeyince endişelenmeye başladıklarını ifade etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, tıp öğrencileri, hasarı onarmak için bebeği apar topar ameliyata aldı. Baba Diego Rangel Izaguirre, bebeklerinin başına gelen konusunda bilgilendirilmediklerini, yeni doğan oğullarını görmelerine izin verilmeyince endişelenmeye başladıklarını ifade etti.



Ailenin resmi şikâyette bulunduğu, Hastanenin ise yeni doğan bebeğin sağlıklı olduğunu söylediği belirtildi. Hastane sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise bebeğin göbek bağı kesilirken yanlışlıkla sünnet derisine zarar verildiği kabul edilirken, ailenin rızası alınarak sorunun giderildiği aktarıldı.