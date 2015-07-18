T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yeni doğan bebeğin göbek bağı yerine penisini kestiler!

Hastane tarafından yapılan açıklamada bebeğin göbek bağı kesilirken yanlışlıkla sünnet derisine zarar verildiği kabul edildi

18 Temmuz 2015 21:51

Meksika’nın Saltillo kentinde eğitim gören tıp öğrencilerinin, yeni doğan bir bebeğin göbek bağı yerine penisini kestikleri iddia edildi. Baba Diego Rangel Izaguirre bilgilendirilmediklerini, yeni doğan oğullarını görmelerine izin verilmeyince endişelenmeye başladıklarını ifade etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, tıp öğrencileri, hasarı onarmak için bebeği apar topar ameliyata aldı. Baba Diego Rangel Izaguirre, bebeklerinin başına gelen konusunda bilgilendirilmediklerini, yeni doğan oğullarını görmelerine izin verilmeyince endişelenmeye başladıklarını ifade etti.


Ailenin resmi şikâyette bulunduğu, Hastanenin ise yeni doğan bebeğin sağlıklı olduğunu söylediği belirtildi. Hastane sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise bebeğin göbek bağı kesilirken yanlışlıkla sünnet derisine zarar verildiği kabul edilirken, ailenin rızası alınarak sorunun giderildiği aktarıldı.

 

ETİKETLER

yeni doğanbebekmeksikapenishaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24