Yeni ders yılı bu yasal değişiklikler ile başlayacak

Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin bir haftalık alışma devresinin ardından yeni ders yılı yarın başlıyor. Yaklaşık 16 milyon öğrenci, sınav sisteminden kitaplara, okul kıyafetinden müfredata kadar pek çok değişiklikle karşılaşacak. SBS’nin yerine merkezî ders sınavlarının getirildiği sistem, en çok tartışılan değişiklik.

Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor. 16 milyon öğrenciyi önemli değişiklikler bekliyor. 66, 67 ve 68 aylık öğrenciler için okula başlama mecburiyeti kaldırıldı. İlkokul öğrencilerinin çantalarındaki ağırlığı azaltmak için ders kitapları birinci ve ikinci dönem müfredatına göre ikiye bölündü. Okul Sütü Programı devam edecek. Ortaöğretime geçişte uygulanan Seviye Belirleme Sınavı yapılmayacak. Yerine 6 dersi kapsayan merkezî sınav sistemi geldi. İstanbul’daki öğrenciler yarın 06.00-13.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Geçtiğimiz yıl eğitim-öğretim dönemine 66 aylık çocukların okula başlama mecburiyeti damgasını vururken, bu yılki değişikliklerin ilk sırasına liselere geçişte uygulanan SBS’nin kaldırılması yerleşti. 6 dersten okullarda yapılan sınavların bir kısmının merkezi olmasını içeren yeni sistemin nasıl sonuç vereceği bu yılki uygulamalarla görülecek. Kıyafet serbestliği getiren düzenlemeye velilerin tavrı da netleşecek. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği de değişti. Yeni yönetmeliğe göre lisedeyken evlenen öğrencilerin kayıtları açık liselere nakledilecek. Düz lise, imam hatip lisesi ve meslek liseleri gibi sınavsız öğrenci alan okullarda sınıf mevcutları 40’ı geçemeyecek. Sınavla öğrenci alan, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık meslek liselerinde sınıf mevcutları 30, diğerlerinde ise 34 olacak. 20 gün olan özürsüz devamsızlık süresi 10 güne düşürüldü. Özürlü, özürsüz toplam devamsızlık hakkı ise 45 günle sınırlandı. Diploma harcı kaldırıldı. Okullar imkânlar doğrultusunda 24 saat açık olacak. Başarı puanı 45’ten 50’ye yükseltildi. İki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrenciler başarılı sayılacak.

Zaman gazetesinden Burcu Öztürk'ün derlemesi ile yeni dönemde hayata geçirilecek uygulamalar:

66 aylıklar için mecburiyet bitti: Geçtiğimiz yıl, 8 yıllık zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılarak liseler zorunlu hale getirilmişti. Okula başlama yaşı ise 72 aydan 66 aya çekilerek 5,5 yaşını dolduran çocuklar da okula başlamıştı. Uygulamada önemli sıkıntıların yaşandığı düzenleme için bu yıl esneklik getirildi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 66, 67 ve 68 aylık çocuklar, velilerinin vereceği dilekçe ile 1 yıl okula geç başlayabilecek. 69, 70 ve 71 aylık olanlar ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporuyla okulöncesi eğitime yönlendirilecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilecek.

Çantalar hafifleyecek: MEB, ilkokul öğrencilerinin çantalarındaki ağırlığı azaltmak için ders kitaplarını birinci ve ikinci dönemde okutulacak müfredata göre ikiye böldü. Böylece öğrenciler ikinci dönem konularının bulunduğu kitapları yanında taşımak zorunda kalmayacak. Hayat Bilgisi 1-2-3, Türkçe 1-2-3, Matematik 1-2-3-4, Fen ve Teknoloji 4, Sosyal Bilgiler 4 ve İngilizce 4. sınıf ders kitapları ile bunlara ait öğrenci çalışma kitapları birleştirildi.

‘Okul Sütü’ devam edecek: Öğrencilere süt içme alışkanlığı kazandırılması ve sağlıklı beslenmeye katkı amacıyla yapılan Okul Sütü Projesi bu yıl da devam edecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, Okul Sütü Programı’nın 2 yıl daha sürdürüleceği bildirildi. Okul Sütü Programı’ndan, özel okullar, bağımsız anaokulları, uygulama sınıfları, ana sınıfları ve ilkokul öğrencileri yararlanacak. İkinci dönemde uygulanacak proje ile haftanın 3 günü öğrencilere süt dağıtılacak.

SBS gitti, merkezî ders sınavları geldi

Ortaöğretime geçişte uygulanan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) son kez yapıldı. Yerine “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” sistemi getirildi. 8. sınıfta her iki dönem 12 sınav olmak üzere öğrenciler, Türkçe, Fen, Matematik, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü derslerinden sınav olacak. Sınavlar iki okul günü olmak üzere hafta içi yapılacak ve o günler tatil olacak. Liseye geçişte bu sınavların etkisi yüzde 70, öğrencilerin okul başarısı da yüzde 30 oranında etkili olacak.

Düz lise yerine Anadolu liseleri: 2010’da başlatılan genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi süreci bu yıl tamamlandı. Genel liseler, Anadolu statüsüne getirilerek puanla öğrenci almaya başladı. Sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen ve akademik eğitim düşünen öğrencilere ise çok programlı liseler bünyesindeki genel lise programları adres gösterildi.

Kıyafete veli karar verecek: Okullarda kılık kıyafet uygulaması için velilerce oylama veya anket yapılacak. Çoğunluğun verdiği karara göre okul formasına ya da serbest kıyafet uygulamasına devam edilecek. Oylama çalışmaları 4 yılda bir kere yapılacak.

10 milyon 600 bin tablet dağıtılacak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 yılı Kasım ayında başlayan ‘FATİH Projesi’ kapsamında bu yıl 81 ilde 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar dağıtımı yapacak. Tüm dersliklere etkileşimli tahta ve internet altyapısı ile her okula çok amaçlı kamera ve fotokopi makinesi dağıtılacak. Ayrıca projenin uygulandığı okullardaki öğretmenlerle birlikte 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere tablet bilgisayar verilecek. Bakan Nabi Avcı, bu konuda, “Yeni sınav sistemi ile FATİH Projesi 8. sınıflarda ne zaman tam randımanlı işlemeye başlarsa diğer sınıflara da bu sistemi uygulayabilecek duruma geleceğiz.” demişti. Yeni ortaöğretime geçiş sisteminde açık uçlu soru uygulamasına geçilmeye başlandığında FATİH Projesi’nden faydalanmayı düşündüklerini belirtmişti.

5. ve 9. sınıflara yeni müfredat: 5. ve 9. sınıf müfredatı da yeniden düzenlendi. 5. sınıfta Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerinin; 9. sınıfta Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin müfredatları tamamen yenilendi. Daha detaylı planlama yapılarak öğrencilerin düzeyine uygun konu içerikleri belirlendi. Gereksiz konular çıkarıldı.