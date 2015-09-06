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Yeni ders düzenlemesi ilahiyat fakültelerinden IŞİD sempatizanı çıkarır mı?

İlahiyat fakültelerinde hazırlıkta okutulan derslerin dört yıla yayılması 'IŞİD tartışması' başlattı

06 Eylül 2015 17:13

İlahiyat fakültelerinde hazırlık sınıfında okutulan derslerin YÖK’ün hazırladığı düzenlemeyle 4 yıllık periyoda yaygınlaştırılmasına yönelik eleştirilere tepki gösteren Prof. İbrahim Hatiboğlu, “Kuran-ı Kerim, tefsir, fıkıh ve hadis derslerinin sayısının artırılması halinde Türkiye’de DAEŞ sempatizanı ortaya çıkacağı gibi saçma sapan yorumlar yapılıyor. Bu dersleri okumadığınızda aslında DAEŞ’e ilgiyle bakarsınız. Biz bu kararı DAEŞ ve Selefilik algısının önüne geçmek için aldık” dedi. 6 rektör de açıklamalarıyla YÖK’ün uygulamasına destek verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yaptığı düzenlemeyle ilahiyat fakültelerindeki bir yıllık hazırlık dönemi yerine hazırlıkta okutulan derslerin 4 yıla yayılmasına; Kuran-ı Kerim dersinin her dönem; Arapça, hadis, fıkıh ve tefsir derslerinin ise en az 6 dönem okutulmasına karar verildi. 24 Temmuz’da YÖK tarafından rektörlüklere gönderilen yazıda, üniversite senatolarının karar alarak yeni düzenlemeyi uygulaması istendi. YÖK’ün düzenlemeyle “Bazı derslerin bir yıla yığılmamasını ve daha verimli olmasını”, “Selefilik ve Vehhabilik gibi görüşlerin ders programındaki boşluklardan faydalanarak öğrencileri etkisi altına almamasını” hedeflediği belirtildi.

Ancak düzenleme eleştirilere neden oldu.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, düzenlemeye ilişkin çalışmayı yapan ve eleştirileri yanıtlayan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. İbrahim Hatiboğlu, “Kuran-ı Kerim, tefsir, fıkıh ve hadis derslerinin sayısının artırılması halinde Türkiye’de DAEŞ sempatizanı ortaya çıkacağı gibi saçma sapan yorumlar yapılıyor. Bu dersleri okumadığınızda aslında DAEŞ’e ilgiyle bakarsınız. Biz bu kararı DAEŞ ve Selefilik algısının önüne geçmek için aldık. Türkiye’deki çocuklar ilahiyat fakültesi perspektifiyle eğitim alsınlar ki Selefilik ve Vehhabilik gibi akımların önüne geçelim. Kuran-ı Kerim’i, hadisi, tefsiri okumayı bilmeyen kişi, onlardan etkilenebilir diye endişeye düştüğümüz için bu adımı attık” dedi. İlahiyat fakültelerinde ders kaldırmadıklarını anlatan Hatiboğlu, dil eğitim kalitelerini de artırmayı hedeflediklerini vurguladı, “Dil ve bilimsel yeterliliği bulunmayan yüzbinlerce ilahiyat önlisans ve lisans mezunu öğrencimiz işsizlik sarmalının içerisinde büyük sıkıntı çekiyor” diye konuştu.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

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