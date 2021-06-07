"Yeni demir perde": "Sürgündeki" Belaruslular sınırın Polonya tarafında protesto düzenledi

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Siyasi suçlarla yargılanmamak için ülkelerinden ayrılan Belaruslular cumartesi günü Belarus-Polonya sınırının Polonya tarafında bir protesto düzenledi. Protestocular, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan sınırları açmasını talep ettiler.

Sınırda toplanan protestocular, "Avrupa, harekete geçme zamanı geldi" ve "Lütfen yaptırım uygulayın" yazılı pankartlar açtı.

Aktivistlik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından Polonya'ya taşınan Lyuboc Kovalçuk, "Yeni bir demir perdenin oluşmaya başladığını hissediyorum, bu korkutucu" dedi.

AFP'ye konuşan Kovalçuk, sınırların kapanması nedeniyle insanların aileleriyle ayrı kaldığını ifade etti.

22 Aralık'ta ülke genelinde meydana gelen protestolar sırasında Lukaşenko ülkenin kara sınırlarını "pandemiyi gerekçe gösterek" geçişlere özel durumlar dışında kapatmıştı.