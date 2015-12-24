Yeni Delhi'nin havası zehirliyor



Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi üzerindeki kirli hava tabakasının insan sağlığını tehdit eder rekor yoğunluğa ulaştığı bildiriliyor. Hint medyasındaki haberlerde, hava kirliliğinin 23 Aralık'ta yılın en üst yüksek seviyesine yükseldiği belirtildi. 17 milyon nüfuslu Yeni Delhi'deki bütün ölçüm merkezlerinde hava kalitesinin ‘çok kötü' veya ‘zararlı' olduğu kaydedildi.

Hindistan hükümeti cuma günü hava kirliliği ile mücadele önlemlerini duyuracak. Havadaki toz zerrecikleri yoğunluğunun 400 ila 500 puana çıktığı tespit edildi. Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı hava kirliliği üst sınırını 25 puan olarak belirlemişti.

Çapı 2,5 mikrometreden küçük olan zehirli toz zerrecikleri akciğere yerleştiği gibi doğrudan kana karışarak kansere de yol açabiliyor. Dünyanın havası en kirli şehirlerinden biri olan Yeni Delhi'deki hava kirliliği yılın çoğu gününde Pekin'deki kirliliğin de üzerine çıkıyor. Motorlu araç sayısının sürekli arttığı ve eski kamyonların kurumlu egzoz çıkardığı Hindistan başkentindeki hava kirliliğini arttıran diğer faktörlerin başında yemek pişirmede ve ısınmada kullanılan katı yakıtla, kömürlü termik santraller ve kenar semtlerdeki tuğla imalathaneleri geliyor.