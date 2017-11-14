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Dünya
Deutsche Welle

Yeni Delhi'de hava kirliliği yaşamı tehdit ediyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

14 Kasım 2017 00:48

Hindistan'da 20 milyon nüfusa sahip başkent Yeni Delhi'de havadaki zehirli partikül oranı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği üst sınırdan 10 kat fazla çıktı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi önümüzdeki üç günde yağacak yağmurların kirli hava bulutunun ortadan kalkmasına yardımcı olabileceğini bildirdi. Ancak Hindistan'ın tek özel meteoroloji şirketi kirli hava bulutlarının Delhi ve çevresini en az iki gün daha etkisi altında tutmaya devam edeceğini belirtti.

ABD havayolu şirketi United Airlines hava kirliliği nedeniyle geçici olarak durdurduğu Yeni Delhi uçuşlarını Pazar günü yeniden başlatmıştı.

Ülkedeki hava sorununa; trafikte seyreden araçların egzozlarından çıkan gazların, fabrikaların karbondioksit emisyonlarının, inşaat alanlarındaki ince tozların, ayrıca tarla ve çöplüklerin yakılmasının neden olduğuna dikkat çekiliyor.

10 çocuktan dördünde kronik akciğer hastalığı

Yeni Delhi'nin günlerden beri kirli havanın etkisi altında olmasına rağmen kentteki okullar Pazartesi günü yeniden açıldı. Veliler resmi makamlara "çocuklarının sağlığıyla oynadıkları" suçlamasını yönelttiler.

Dünya Sağlık Örgütü, tehlikeli ince toz zerrelerinin kronik bronşit, akciğer kanseri ve kalp hastalıklarına yol açabileceğini dikkat çekiyor. 2015 yılındaki bir araştırma sonucuna göre, Yeni Delhi'deki her 10 çocuktan dördünde kronik akciğer sorunları tespit edildi.

Reuters/AFP/epd, ÇA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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