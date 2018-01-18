Yeni Delhi'de devlet okullarında tüm sınıflar, kamera ile izlenecek

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, devlet okullarındaki sınıflara kamera konulmasına karar verildi. Okul ve çevrelerinde çocuklara yönelik kaçırma ve tecavüz gibi suçların artış göstermesi üzerine kararın alındığı belirtilirken veliler, çocuklarını canlı olarak izleyebilecek.

Bazı veliler, sınıflara kamera konulmasının iyi bir fikir olduğunu savunurken bazıları ise sisteminin insanların mahremiyet haklarını ihlal edebileceği endişini taşıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yeni Delhi hükümeti, çocuklara yönelik suçların artış göstermesi üzerine, bölgedeki tüm okullarda sınıflara kamera yerleştirilmesine karar verdi.

Geçen eylül ayında Delhi'deki bir okulda çalışan bir personel 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanmış ayrıca yine eylülde Gurgaon bölgesindeki bir özel okulda 7 yaşındaki bir erkek çocuğu kendisini taciz etmeye çalışan servis şoförü tarafından öldürülmüştü.

Yaklaşık 1000 okuldaki sınıfları kamera yerleştirilecek

Aslında sınfılara kamera konulması planı Eylül 2015'te başlatılmıştı ancak gerçek zamanlı takibin de sistemde yer alacağı bu hafta açıklandı.

Kameraların 3 ay içinde bölgede bulunan yaklaşık 1000 okula yerleştirilmesi tasarlanıyor.

"Çocuklarımızın orada tüm gün ne yaptıklarını bilmeliyiz"

İlkokul 1. sınıfa giden 5 yaşında bir kızı olan Uma Takur adlı anne "Bu iyi bir şey. Çocuklarımızın orada tüm gün ne yaptıklarını bilmeliyiz. Tecavüz ve cinayet olayları oluyor. Bunlar her yerdeki okullarda yaşanıyor. Tüm ebeveynler endişeli" dedi.

5. sınıfa giden bir oğlu olan Şalu Verma adlı Hintli kadın da kameraların konulmasının iyi olduğunu belirterek "Öğretmenlerin öğrencilere ne kadar dikkat gösterdiğini ve öğrencilerin de ne kadar dikkatini verdiğini bileceğiz" dedi.

Ancak kimileri de sınıflarda kamera sisteminin insanların mahremiyet haklarını ihlal edebileceğinden endişe ediyor.

Apar Gupta adlı avukat "Kameralar bir güvenlik hissi verir ancak bu hatalı bir vurgu. (Bu konudaki) Çoğu çalışma etkisiz" dedi.

Daha önce Delhi hükümeti Kamusal alanlara ve otobüslere binlerce kamera daha yerleştirilmesi için kampanya yapmış ancak projede fazla ilerleme kaydedilmemişti.

Devlet Okulları Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Ajay Veer Yadav da karara tepki gösterdi.

Yadav "Öğretmenlerin yüzde 70'inden fazlası kadın. Neden üzerlerine kamera koyup bunu kamuya açıyorlar? Bunun öğrencilerin güvenliğini arttırmasının imkanı yok. Bu, performanlarının neden artmadığını bulmak için öğretmenlere yönelik bir nöbet" dedi.

Yadav devlet okullarındaki 30.000 öğretmen açığının kapatılması ile çocuklara daha iyi hizmet edileceğini vurguladı.