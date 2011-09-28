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Dünya

Yeni Delhi'de bina çöktü: 5 Ölü, 25 yaralı YENİ DELHİ (A.A)

28 Eylül 2011 03:15

-Yeni Delhi'de bina çöktü: 5 Ölü, 25 yaralı YENİ DELHİ (A.A) - 27.09.2011 - Hindistan'ın başkenti yeni Delhi'de bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Polis, çöken binada çoğu ağır 25 kişinin de yaralandığını belirtti. 20 kişinin binada mahsur kaldığı, bitişikteki binalarınsa benzer bir çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı kaydedildi. NDTV kanalı, ''binanın bitişikteki bir inşaatın yol açtığı baskı yüzünden çöktüğünü'' duyurdu. Yeni Delhi'de geçen yıl kasım ayında 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 60 kişi hayatını kaybetmişti.

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