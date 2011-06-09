Yeni Danıştay Başkanı da Arınç'ın tanıdığı çıktı

T24- Mustafa Birden’den sonra boşalan Danıştay Başkanlığı’na ilk turda müsteşarlık için adı geçen Hüseyin Karakullukçu seçildi. Karakullukçu’nun da Yargıtay Başkanlığı’na seçilen Nazım Kaynak gibi Başbakan Yardımcısı Arınç’ın sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Gökçer Tahincioğlu'nun Milliyet'te yayımlanan (9 Haziran 2011) haberi şöyle:







Yargıtay’dan sonra Danıştay Başkanlığı seçiminde de HSYK tarafından yeni seçilen üyelerin etkisi kendisini gösterdi. Mustafa Birden’den boşalan Danıştay Başkanlığı için yapılan seçimi, seçimin ilk oylamasının ilk turunda ismi bir dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın müsteşarlığı için de geçen Hüseyin Karakullukçu seçildi. Danıştay’da her dönemde büyük çekişmeye sahne olan başkanlık seçimi, dün HSYK’nın Danıştay’a seçtiği yeni 61 üyenin blok oy kullanması nedeniyle, yarım saatte tamamlandı. Birden’den boşalan koltuk için yapılan seçimde, Danıştay 1. Ceza Dairesi üyesi Karakullukçu, ilk oylamanın ilk turunda 82 oy, Danıştay Başkanvekili Sinan Yörükoğlu ise 58 oy aldı. Karakullukçu, seçilmek için gerekli 78 oyu ilk turda aştığı için Danıştay’ın yeni başkanı oldu.

Seçilmesinin ardından gazetecilere makamında açıklama yapan Karakullukçu şunları kaydetti: “Ancak uzunca bir süredir yargının iş yükünde meydana gelen artıştan dolayı davaların yüksek mahkemeler önünde sürüncemede kalması mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla anayasa değişikliği ve sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle yargının iş yükünün azaltılması ve çözüme kavuşturulmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmelere uyum sağlamak amacıyla Danıştay’ın yeniden yapılandırılması ve layık olduğu konuma gelebilmesi hususunda elimden gelen gayreti göstereceğini belirtmek istiyorum.”

Erdoğan lehine oy verdi

Karakullukçu, Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemindeki eylemleri nedeniyle, dönemin Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren’in 3 Eylül 2001’de hazırladığı rapora dayanarak, “suç örgütü liderliği yaptığı“ iddiasıyla yargılanması için Danıştay’a yaptığı başvurunun reddi kararında da geçmişti. Eren’in raporu doğrultusunda Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş, Erdoğan ise Danıştay 2. Daire’ye başvurarak karara itiraz etmişti. Aralarında Karakullukçu’nun da olduğu heyet, suçun unsurlarının oluşmadığına karar vermişti. Karakullukçu, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun yargılanmasına izin vermeyen Danıştay kararına karşı çıkmış, Ak Partili Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül için yargılama izni verilmesine de muhalif kalmıştı.

Danıştay’la mahkemelik oldu

Yeni başkan, yargı kararlarının idare tarafından uygulanmamasından şikayet eden Danıştay’ın, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu hakkında Meclis Başkanlığı’na doğrudan suç duyurusunda bulunmasına ilişkin karara da muhalefet şerhi yazmıştı. Karakullukçu, daha önce Danıştay ile de mahkemelik oldu. Danıştay lojmanı tahsis edilen Karakullukçu, özel evinde oturup bu konutu oğluna tahsis ettiği gerekçesiyle Danıştay tarafından ihtar edildi. Bu ihtarın iptali için dava açan Karakullukçu, davayı da kaybetti.

Cumhurbaşkanı Gül de Danıştay Başkanlığına seçilen Hüseyin Karakullukçu’yu telefonla arayarak tebrik etti.





Arınç: Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor



Karakullukçu'nun Danıştay Başkanlığına seçilmesiyle ilgili Vatan'a konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Şimdi onu soracaksın fark ettim ama sorma” dedi. Arınç, bir süre sonra gazetecilere esprili bir şekilde “Şimdi bir şey söylerim ‘bütün arkadaşları bir yerlere geldi’ derler. Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor” dedi. Arınç, aracına binerken de “Bunun fıkrasını da sonra size anlatırım” dedi.