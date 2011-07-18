-YENİ CIA BAŞKANI ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Afganistan'daki NATO güçlerinin komutasını bu sabah devreden ve Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başına atanan Amerikalı Orgeneral David Petraeus, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanına özel uçakla gelen Petraeus'u askeri yetkililerin karşıladığı öğrenildi. Ankara'daki programı hakkında bilgi verilmeyen Petraeus'un, yarın Ankara'dan ayrılmasının beklendiği bildirildi. NATO güçlerinin komutanı Amerikalı Orgeneral David Petraeus, bu sabah düzenlenen resmi törenle görevini Amerikalı meslektaşı John Allen'a devretmişti.