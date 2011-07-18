T24 LogoT24 Logo
Dünya

YENİ CIA BAŞKANI ANKARA'DA  ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 18:29

-YENİ CIA BAŞKANI ANKARA'DA  ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Afganistan'daki NATO güçlerinin komutasını bu sabah devreden ve Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başına atanan Amerikalı Orgeneral David Petraeus, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanına özel uçakla gelen Petraeus'u askeri yetkililerin karşıladığı öğrenildi. Ankara'daki programı hakkında bilgi verilmeyen Petraeus'un, yarın Ankara'dan ayrılmasının beklendiği bildirildi. NATO güçlerinin komutanı Amerikalı Orgeneral David Petraeus, bu sabah düzenlenen resmi törenle görevini Amerikalı meslektaşı John Allen'a devretmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24