Yeni Çek Yasası Anayasa Mahkemesi'nde

T24- Karşılıksız çek sanıklarına, 1 Nisan’a kadar alacaklısıyla anlaşarak veya 2 yıl içinde ödeme taahhüdünde bulunarak cezaevinden kurtulma yolunu açan yeni Çek Yasası’nın iki maddesi Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.





İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Çek Kanunu’nun geçici ikinci maddesinin 1/b bendindeki, karşılıksız çek miktarını belirli vadelerle ödeyeceğini, kişinin kendisinin ya da yasal temsilcisinin mahkemeye bildirmesi halinde, hakkındaki davanın (kovuşturmanın) taahhütnamede belirtilen süre kadar durdurulması düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, iptalini istedi. Aynı maddede ödeme süresinin, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemeyeceği öngörülüyor. Mahkeme, bu düzenlemenin Anayasanın 141/son maddesine göre, “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir” hükmüne ve hukuk devletine ilişkin 2. maddesine aykırı olduğunu savundu. Bu madde iptal edilirse, “Ödeme taahhüdü yap, süre kadar soruşturman ve davan dursun” uygulaması yüksek mahkemeden dönmüş olacak. Bu durumda iptal kararı ışığında yeni düzenleme yapılması gerekecek. Tahliye edilenlerin de yeniden hapse girmesi gerekecek.





1500 günlük adli para cezası



İkinci başvuruyu ise Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi yaptı. Mahkeme, Çek Kanunu’nun beşinci maddesindeki, “Karşılıksız çeke sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine her bir çekle ilgili olarak 1500 günü kadar adli para cezası verileceği” ve “Hükmedilecek adli para cezasının çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağı” düzenlemesinin iptalini istedi.