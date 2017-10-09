Yeni cami yapıldı, eskisini yıktırtmadılar

Yaprak KOÇER/LADİK (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Ladik İlçesi\'nde bulunan 85 haneli Tatlıcak Mahallesi\'nde yaşayanlar, 15 yıl önce eski camiyi yıkıp, yerine yeni bir cami yapmak istedi. Cemaatin bir kısmının girişimiyle yeri değiştirilen yeni cami, 300 metre uzağına alındı. Bu duruma tepki gösteren cemaatten bazı kişiler, eski camiyi de yıktırmadı. Aynı mahallede 300 metre arayla iki cami hizmet vermeye başlarken, cemaatin bir kısmı, olayın ardından diğer camiye ibadete gitmedi.

Tatlıcak Mahallesi\'nde, 1955 yılında yapılan caminin çatısında yaşanan problemler ve binada oluşan yıpranmalar nedeniyle mevcut caminin yerine daha büyük bir cami yapılmasına karar verildi. Yeni caminin projesi hazırlandı. Yeni caminin, yapım aşamasındayken, mevcut alan yerine yaklaşık 300 metre uzağa inşa edilmesi istendi. İnşaatına 2002 yılında başlanan yeni cami, başka bir yere yapılınca buna karşı çıkan bazı cemaat üyeleri de eski camiyi yıktırmadı. İKİ CAMİDE ART ARDA EZAN

Yeni cami, 2 yıl süren inşaatın ardından hizmet vermeye başladı. Mahallede yaşayanların bazıları yeni camiye giderken, bazıları da eski camiye gitmeye başladı. Cemaat arasında yaşanan kırgınlık nedeniyle bazı mahalle sakinleri ise birbirlerinin gittiği camiye gitmedi. Son 7 yılda, cemaat arasındaki anlaşmazlık giderilmeye başlandı; ancak 85 haneli, 235 nüfuslu mahallede iki cami de hizmet vermeye devam etti. İki camide de görevli imam bulunurken, camilerde ezanlar art arda okundu.

Tatlıcak Mahallesi Muhtarı Seyfettin Özcan, cami anlaşmazlığıyla ilgili \"Önce eski cami yıkılıp yeni cami yapılacaktı. Heyet kararı alındı. Diyanetten projeyi beklerken olay değişti başka yere yapıldı cami. Şimdi iki cami arasında yaklaşık 300 metre var. 2 camiden dolayı bir ayrılık oldu ama bu ayrılık yavaş yavaş bitti. Herkes iki camiye de gidiyor şimdi. Köyler için aslında bu kadar yakın cami yapılması iyi değil. Hangi köy olursa olsun bölüyor köyleri. Yazıktır. İlk cami yapılınca bir kırgınlık vardı. 5,6 sene bu sürdü ama sonra yavaş yavaş bitti. Şimdi iki camimizde iki imama var. İkisi de mahallemizde kalıyor. Ezan önce bir camide sonra o bitince diğer camide okunuyor\" diye konuştu.

Mahallede yaşayan Cafer Coşkun ise cemaat arasında büyük bir sorun olmadığını belirterek, \"Mahallemizde ikincilik oldu. Bazıları birbirlerinin olduğu camilere gitmiyor. Aslında ortada bir şey yok ama böyle oldu. Cemaat arasında aslında büyük sorun yok. kan davası yok namus davası yok. Aslında ilk camimiz çok eski. Tehlikesi de var çatı bakımından. Yeni cami yapılması hak oldu ve yapıldı. Cemaat bölünmese herkes bir camide cemaat olsa daha iyi olur. İşte insanları yan yana getirmek önemli\" dedi.



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