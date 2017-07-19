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Yeni Çalışma Bakanı'nın reddettiği Twitter hesabındaki 'mavi tik' ne anlama geliyor?

Jülide Sarıeroğlu'nun eski tweet'leri sosyal medyada tartışma konusu oldu

19 Temmuz 2017 19:16

Kabine değişikliği kapsamında Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, kendisine ait görünen ve AKP ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabını kapattı, yenisini açtı. Sarıeroğlu, kişisel Twitter hesabının yeni açtığı hesap olduğunu öne sürdü. Ancak, Jülide Sarıeroğlu'na ait olan @jsarieroglu adlı hesaptan yapılan paylaşımların yanında "mavi tik" simgesi bulunuyordu. Twitter'ın güvenlik yöntemlerinden biri olan "mavi tik"in alınması için ise kullanıcıların yerine getirmesi gereken bir dizi kriter mevcut.

İşte o kriterler: 

1- Geçerli bir profil fotoğrafı 

2- Doğrulanmış telefon numarası

3- Twitter hesabının tüm kullanıcılara açık olması (Gizli bir Twitter profiline sahip olmamak) 

4- Varsa kişisel blog sayfanız veya web sitenizin adresi 

5- Twitter profilinde bulunun biyografi bölümünün doldurulmuş olması 

6- Doğrulanmış elektronik posta adresi 

Bu kriterleri yerine getiren tanınmış kişiler (politikacı, sanatçı, vs.) mavi tik simgesi alabiliyor. 

 

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