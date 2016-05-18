Yeni Çağ'dan Bahçeli'ye yanıt: Düşman yaratma çabasında, iddialarını ispatlasın!

Yeniçağ gazetesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısındaki konuşmasında Yeniçağ'ı 'Eski çağ' olarak nitelendirip “ahlak ve seviyesi marjinalleşmiş eski çağ, karanlık ve Cumhuriyet gibi medya organları paralel saldırıda hakaret göreviyle tembihlenmişlerdir” sözleriyle ilgili "Devlet Bahçeli düşman yaratma çabasında, iddialarını ispatlasın!" dedi.

Yeniçağ'ın birinci sayfasından duyurduğu metinde "Yeniçağ’ın üzerine yapışmayacak çamurla, “düşman yaratma” çabasına giren Bahçeli’nin yaptığı ağır suçlamalar ispata muhtaçtır. Sahibi tarafından nihayete erdirilene kadar da titizlikle takip edilecektir." denildi.

Yeniçağ'ın bugünkü (18 Mayıs 2016) manşetinde yer alan metnin tamamı şöyle:

Değerli okurlar;

Çok yakından bildiğiniz gibi 2002’de

yayın hayatına başlayan Yeniçağ; millî ve manevi değerleri temel ilke olarak kabul etmiş ve çizgisinden bugüne kadar taviz vermemiş, hiçbir gücün önünde eğilmemiş, kurucusu, yöneticileri, yazarları ve çalışanlarıyla her türlü baskıya göğüs gererek bugünlere ulaşmıştır.

Yeniçağ’ın kuruluş harcında, kurucusundan başka kimsenin tek kuruşu yoktur. Bu sayede hiçbir siyasi veya sosyal gücün yayın organı olmamış, kimsenin ipoteği altında bulunmamış, bağımsızlığını korumuştur. Türk Milleti’nin sesi olan Yeniçağ, yayınlarını sürdürürken, bütün siyasi hareketleri, sorumluluk mevkiinde bulunanları, yaptıkları ve yapmadıklarıyla da değerlendirmiştir.

Durum bu kadar açık ve net iken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada,

olağanüstü kurultay süreciyle ilgili olarak her kesime ağır hakaret ve ifadelerle yüklenirken Yeniçağ’ı da ‘eski çağ’ olarak kodlayıp, “ahlak ve seviyesi marjinalleşmiş eski çağ, karanlık ve Cumhuriyet gibi medya organları paralel saldırıda hakaret göreviyle tembihlenmişlerdir” suçlamasında bulundu.

Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi, 548 delegenin imzasıyla başlatılan olağanüstü kurultay süreci MHP’nin iç işidir. Öncelikle de Genel Başkanlık makamında bulunduğu için Bahçeli’nin sorunudur!

Yeniçağ’ın üzerine yapışmayacak çamurla, “düşman yaratma” çabasına giren Bahçeli’nin yaptığı ağır suçlamalar ispata muhtaçtır. Sahibi tarafından nihayete erdirilene kadar da titizlikle takip edilecektir.

Saygılarımızla...