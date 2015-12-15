Yeni Çağ: Vakit geçirmeden OHAL ilan edilmeli

Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçelerindeki sokağa çıkma yasaklarını ve bu yasağa yönelik protesto eylemlerini haberleştiren Yeni Çağ gazetesi, olağanüstü hal çağrısında bulundu.

"Başta Diyarbakır Sur olmak üzere Nusaybin, Cizre ve Silvan’da ağır silahların kullanıldığı sokak çatışmalarında ev ve işyerleri kullanılmaz hale geldi, 200’den fazla sivil yaşamını yitirdi. Yerleşim alanlarının elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları çöktü, ticaret durdu" ifadeleriyle yaşanan durumu haberleştiren Yeni Çağ, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan'ın görüşlerine de haberinde yer verdi.

"İktidarın PKK’ya karşı mücadelesini hukuki zeminde yürütebilmesi için olağanüstü hal yetkisini kullanması" gerektiğini savunan Sadettin Tantan, PAris'teki eş zamanlı saldırıların ardından Fransa'da olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlatarak, benzer bir uygulamanın Türkiye'de de gerçekleştirilmesi gerektiğini iddia ederek şunları söyledi:

“Bu proje kapsamında PKK görevini yerine getiriyor. Hem demografik (nüfusu değiştirme) anlamda hem de alan hakimiyetini genişletmek anlamında bir çalışmanın içerisinde olduğu açık ve net. Acilen yapılması gereken olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesidir. Ama hükümet ilan edemiyor. Her şeyin hukuk zemininde olması için OHAL şart.

Suriye ve Irak’ta IŞİD’le birlikte PKK’nın uzantısı PYD’nin askeri kanadı YPG’nin yaptığı değişim ve dönüşümle Türkiye’de PKK’nın yaptığı değişim ve dönüşüm birebir örtüşüyor. İnsanların göçe zorlanması, alan hakimiyetini genişletme, bıktırma, yıldırma faaliyetleri tamamen enerji savaşlarından dolayı bu bölgenin haritalarının değiştirilmesi çabalarının bir alt yapısıdır.”