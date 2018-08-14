Yeni BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu oldu

GAZİMAĞUSA, (DHA)- Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2000 yılı mezunu Ömer Abdullah Karagözoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlık görevine atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2018/106 sayılı kararname ile beraber başkanlık görevine atanan Karagözoğlu, DAÜ’den mezun olduktan sonra 2002 ve 2004 yılları arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon Dairesi’nde (İSKİ) yazılım mühendisi olarak görev yaptı. 2004 yılı itibari ile de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden ve teknoloji üreten BELBİM’de sırasıyla; Yazılım Mühendisi, Proje Mühendisi, Proje Yöneticisi, Uygulama Destek Şefi ve Bilgi Sistemleri Şefi gibi görevleri yürüten Karagözoğlu, 2006 yılında BELBİM’den ayrılarak BTK’da Başkan Danışmanı ve Kurul Üyesi görevini yürüttü.

BTK NEDİR?

Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 2000 yılında kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 2008 tarihinde Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi olmuş ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir.

Kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşur.

Dijital dönüşümde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yasalaştıran ve denetimleri gerçekleştiren kurum olan BTK’da çok önemli dosyalar var. 5G, bu dönüşümün merkezinde yer alırken siber güvenlik ve iletişim altyapısı da Türkiye’nin gelecek vizyonu açısından büyük değer taşıyan başlıklar arasında yer alıyor.

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