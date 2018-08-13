Yeni BTK Başkanı atandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı'na Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa Figen Kılıç atandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) boş bulunan başkanlığa, ikinci başkanlığa ve üyeliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, BTK Başkanlığı'na Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa ise Figen Kılıç atandı.

BTK'de boş bulunan üyeliklere de Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.

Ömer Abdullah Karagözoğlu kimdir?

Ömer Abdullah Karagözoğlu, 1975 ‘te İskoçya’nın en büyük şehri olan Glasgowşehrinde doğdu. 2000 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden 2.39 ortalama ile mezun oldu.

2002 ve 2004 yılları arasında İSKİ’de yazılım mühendisi olarak görev yapan Ömer Abdullah Karagözoğlu, 2004’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden ve teknoloji üreten BELBİM’de sırasıyla; Yazılım Mühendisi, Proje Mühendisi, Proje Yöneticisi, Uygulama Destek Şefi ve Bilgi Sistemleri Şefi gibi görevleri üstlendi.

2016 yılında BELBİM’den ayrılarak BTK’ya Başkan Danışmanı ve Kurul Üyesi olarak kariyerine devam eden Karagözoğlu, bugün yayınlanan kararname ile beraber, BTK Başkanı oldu.