Yeni Britanya Başbakanlık İletişim Direktörü: Boris Johnson tam anlamıyla bir palyaço değil

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Covid yasakları sırasında yapılan partiler nedeniyle adı skandallarla gündeme gelen Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yeni iletişim direktörüne yaşadığı zorlu günlere ithafen Gloria Gaynor'ın ünlü şarkısı 'I Will Survive'ı söylediği ortaya çıktı.

'Partygate' skandalından sonra göreve gelen Britanya Başbakanlığı İletişim Direktörü Guto Harri, "Johnson'ın tam anlamıyla bir palyaço olmadığını" söyledi.

Golwg.360'a konuşan Harri, göreve getirildikten sonra Johnson'la yaptığı ilk görüşmede yeni patronuna, "Hayatta kalacak mısın Boris?" diye sorduğunu söyledi.

Harri, Johnson'ın buna yanıt olarak kalın bir sesle yavaş bir biçimde 'I Will Survive' yani 'Hayatta Kalacağım' şarkısını söylemeye başladığını belirtti.

Şarkının sözlerini daha sonra kendisinin tamamladığını söyleyen Harri, Başbakan'la "işleri nasıl yoluna sokacakları konusunda" da ciddi bir konuşma yaptıklarını söyledi.

Harri, Johnson için, "O tam anlamıyla bir palyaço değil. Çok sevilesi bir karakter" dedi.