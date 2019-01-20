Yeni Brexit anketine göre Britanyalıların büyük çoğunluğu AB'de kalmak istiyor

T24 Haber Merkezi

Yapılan son Brexit anketine göre Britanya vatandaşlarının yüzde 56'sı ülkelerinin Avrupa Birliği'nde kalmasını istiyor. Ankette tercihini ayrılmaktan yana kullananlar ise 44'te kaldı. Bu Brexit kararı resmileştikten sonra yapılan anketlerde çıkan en büyük fark oldu.

Anket şirketi YouGov tarafından yapılan ankette ikinci bir referandum isteyenlerin oranı da yüzde 56 çıktı. Noelde yapılan ankette ise bu oran yüzde 53'tü.

14 Ocak 2019'da Avam Kamarasında yapılan oylamada Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşması rekor farkla reddedilmişti. Brexit konusunda bir anlaşma üzerinde hâlâ fikir birliği olmaması bazı Britanyalıları "anlaşmasız Brexit" konusunda endişelendiriyor.

2016'da yapılan Brexit referandumunda Britanyalıların yüzde 52'si oylarını AB'den ayrılmaktan yana kullanmıştı.