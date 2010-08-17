Yeni BMW'lerin camları Şişecam'dan

T24 - Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, şirketin Almanya’da BMW’nin yeni modellerinin camlarını üreteceğini söyledi. Şişecam’ın maliyet avantajından yararlandığını belirten Kırman, “Avrupa’da büyük cam üreticisi rakiplerimizin pazarlarına giriyoruz” dedi



Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, şirketin üretim kalitesinin yanında dünyada öne çıkan maliyet unsurunu da kullanarak Avrupa’daki büyük cam üreticisi rakiplerinin pazar paylarını almaya başladıklarını söyledi.



Almanya’da BMW şirketinin yeni modellerinin cam ihalesini kazandıklarını bildiren Kırman, bunun Avrupa pazarında Şişecam açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Daha önce İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Kırman, Şişecam’ın dünyadaki ekonomik krizin maliyet unsurunu öne çıkarmasından yararlanarak Avrupa’da rakiplerine fark atmaya başladığını söyledi.



Kırman şöyle konuştu: “BMW şirketiyle henüz piyasaya çıkmamış yeni modeller için çalışmaya başladık. Buradaki ihaleyi Şişecam aldı. BMW şirketinin çıkaracağı yeni modellerin üretimine bağlı olarak işin hacmi belirlenecek. Bu alanda öne çıkmaya başladık. Kriz nedeniyle tüm dünyada maliyet unsuru öne çıkmaya başladı. Maliyet her işin olmazsa olmazı haline geldi. Üretimde Avrupalı cam üreticileri bize göre daha ödeydiler. Biz kaliteyi tutturuyoruz ve Avrupalı üreticilere göre daha avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Bu nedenle bizim Avrupa’daki araba üreticilerine cam vermeye başlamamız önemli bir gelişme.



Reno’nun Avrupa’da en büyük tedarikçilerinden biri de biziz. Araba camlarının üretimini büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz. İngiltere’ye Rusya’ya kadar gittik.”





Rusya yönetimi Şişecam’da



Şişecam’ın Rusya’da Fransızlarla kurduğu ortaklıkta yüzde 51 ile yönetimde söz sahibi olacağını belirten Ahmet Kırman, Kazan’da 2012’de tamamlanacak olan yatırımla şirketin daha sonra otomotiv cam üretimi yapmayı da planladığını açıkladı. Kırman, yatırımın tamamının 320 milyon dolar civarında olacağını söyledi.



Kırman, Fransız Saint Gobain ile kurulan ortaklık hakkında şöyle konuştu:



“Rusya’da Tataristan’da Saint Gobain ile ortak açacağımız fabrika açıldığında Rusya pazarında daha etkin olacağız. Bu fabrikanın 2012 sonunda açılmasını bekliyoruz. Buradaki ortaklığımızda sonuçta yüzde 51 bizde yüzde 49 Fransız ortağımızda olacak. Başlangıçta yüzde 70 pay bizim, yüzde 30 onların olacak. Yatırımın toplamı 320 milyon doları geçebilir. Rusya’da şu anda bir ay önce Ukrayna’da aldığımız fabrikayla birlikte 8 fabrikamız var. Rusya’yı gelişmekte olan bir ülke olarak görüyoruz. Ambalaj üretiminde şu anda Rusya’da yüzde 20 ile pazar lideriyiz.”







İç piyasada canlanma var



İç piyasada cama bağlı alanlarda canlanma olduğunu ifade eden Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, “İnşaatta hareketlilik düşünüldüğü gibi değil. İnşaat sektörü çok tatmin edici boyutlarda değil. Düz camda piyasa henüz kendine gelmedi ama kriz dönemine göre toparlanma var. Bizim bütün faaliyet alanlarımızda bir toparlanma gözlemliyoruz. Otomotiv sektörü yavaş gidiyor” dedi.







Çin için fizibilite çalışması yapılıyor



Şişecam’ın 150 ülkeye ihracat yaptığını belirten Ahmet Kırman, Çin’e yatırım yapmak için fizibilite çalışması başlattıklarını bildirdi. Kırman, şu bilgiyi verdi:



“Şişecam’ın cirosunun yarısı yurtdışı satışlardan geliyor. Bu pazarların pek çoğunda etkiniz. Bu ülkelerin bazılarında üretim yaptığımız takdirde daha etkin oluruz inancındayız. Bu pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Çin’i düşünüyoruz. Büyük bir yer ve büyük bir kalabalığa sahip. Bizim gibi bir şirketin olması fena olmaz düşüncesindeyiz. Orta Avrupa’da Makedonya’da yer bakıyoruz. Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde de bazı üreticileri satın alma gibi ihtimalleri değerlendiriyoruz. Çin gibi bir ülkede olmak istiyoruz. Fizibiliteye bakıyoruz.”







İhracat hedefi 800 milyon $



Irak’ın çok cazip bir yer olduğunu, ancak ülkedeki güvenlik sorununun yatırım için en etkili faktörlerden biri olduğunu anlatan Kırman, “Irak’ta güvenliğin yanısıra oturmuş bir yapı ve hukuk yok. Gidip ziyaret ettik. Yerinde gördük” dedi.



Bu nedenle Şişecam’ın yatırım için Irak’ı öncelikli pazar olarak görmediğini ifade eden Ahmet Kırman, şirketin yılsonu ihracat hedefinin 800 milyon dolar olduğunu açıkladı.



Kırman, “750 - 800 milyon dolar civarında, geçen yıla yakın bir ihracat hedefimiz var. Altıncı ay itibarıyla bütün gruplarımızın toplam ihracatı 383 milyon dolar. Avrupa’da talep sıkışık. Avrupa’da başkasının müşterisini almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda aynı pazarlarda daha fazla müşteriyle çalışacağımızı umuyoruz. Ancak döviz kurundaki hareket bizi de etkiliyor” diye konuştu.

