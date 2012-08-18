Yeni BM Suriye elçisi belli oldu

Yeni Suriye elçisi, eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lakhdar Brahimi oldu.

Kofi Annan'dan boşalan göreve, eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lakhdar Brahimi getirildi.

Diplomatik kaynaklar, Brahimi'nin Annan'ın yerine gelme konusunda günlerce kararsız kaldığını, yeni fikirleri olduğu için bu görevi kabul ettiğini belirtiyor.

78 yaşındaki Brahimi, geçmişte Cezayir dışişleri bakanlığı görevinin yanısıra, Birleşmiş Milletler'de Afganistan , Irak ve Haiti ile ilgili önemli görevlerde bulundu. Brahimi, Lübnan'da iç savaşın bitirilmesi çabalarına da katkıda bulunmuştu.

Annan, 6 aylık süre içinde hazırladığı barış planının, Güvenlik Konseyi üyeleri arasındaki görüş ayrılığı yüzünden hayata geçirilemediğini kaydederek, görevi bırakacağını açıklamıştı. Annan'ın görev süresi bu ay sonunda doluyor.