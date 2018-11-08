Yeni Birlik gazetesi, Erdoğan'ın başdanışmanı Çevik'in neden yazılarına ara verdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Yeni Birlik yazarı İlnur Çevik'in 1 haftadan bugüne köşe yazısı kaleme almamasının sebebi ortaya çıktı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Okan Sarıkaya Çevik'in kendilerinden "Cumhurbaşkanlığı'nın 'yorum' konusundaki tasarrufu nedeniyle müsaade istediğini" açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, danışmanlarının gazete ve televizyonlarda yaptığı yorumlardan rahatsızlık duyulduğu iddiaları zaman zaman gündeme gelmiş, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bu konuyla ilgili olarak bir kulis bilgisi aktarmıştı.

Hakan, "Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmaları veya gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmalarıyla ilgili yeni bir karar alınmış. Danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış" demişti.

TRT'deki program da kaldırıldı

Fulin Arıkan’ın sunumuyla TRT’de ekrana gelen ve Çevik’in yorum yaptığı ‘Dünya’nın Ekopolitiği’ programı da yayından kaldırıldı.

"Cumhurbaşkanlığı'nın tasarrufu var"

Yeni Birlik Genel Yayın Yönetmeni Sarıkaya, T24'ün sorusu üzerine yaptığı açıklamada "Çevik'in yazılarına son verildi" iddiasını yalanladı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Çevik, 'Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanların yorum yapmaması konusunda bir tasarrufu var' gerekçesini bildirerek müsaade istedi. Bu süreçte köşe yazısı kaleme almayacak."