Yeni bir sapık baba dehşeti

Avusturya'da bir babanın kızını hapsedip yıllarca tecavüz ettiği vakanın bir benzerinin Kolombiya'da ortaya çıktığı iddiası halkı şoke etti.



Kolombiya'da basının "Mariquita Canavarı" adını verdiği Arcedio Alvarez (58) adlı bir kişinin, şimdi 30'lu yaşlarda olan kızını yaklaşık 10 yaşından itibaren suistimal ettiği ve ondan 8 çocuğu olduğu belirtildi.



Halkı derinden etkileyen olayla ilgili olarak Alvarez, polis ve askerin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.



Tolima'da görülen davada Alvarez, ensest ve tecavüz iddialarını yalanlayarak, kızının evlatlık olduğunu söyledi.



Kızın evlatlık olup olmadığı bilgisi henüz kesin değil, ancak adı açıklanmayan kızı, mahkemede verdiği ifadede Alvarez'i her zaman babası olarak gördüğünü belirtti.



Babasından 11 çocuk doğurdu



Suistimal edilen kadın, polise, annesi öldüğünde 5 yaşında olduğunu ve Alvarez'in bakımına bırakıldığını, yıllar boyunca sürekli tecavüze uğradığını, 11 çocuk doğurduğunu, bu çocuklardan 3'ünün öldüğünü anlattı.



Avusturya'da, kızını evinin bodrumuna hapsederek 24 yıl boyunca tecavüz eden ve bu ensest ilişkiden 7 çocuk sahibi olan 73 yaşındaki Josef Fritzl, ömür boyu hapse mahkum edilmiş, bu olay tüm dünyada infiale yol açmıştı.





