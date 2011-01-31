Yeni bir petrol şoku kapıda mı?

T24 - Günlerdir karışık olan Mısır petrol üretmiyor. Ancak küresel ticaretin yüzde 8'i Mısır'ın denetimindeki Süveyş üzerinden yapılıyor.







Mısır'da günlerdir yaşanan isyan yeni bir petrol şokunun kapısını aralayabilir.

Independent başyazısında "Ortadoğu'nun geleceği Kahire'de belirleniyor" derken, gazetenin ekonomi editörü Sean O'Grady Mısır'daki krizin dünyaya yeni petrol şoku yaşatabileceğini yazdı.

Yazara göre, Mısır petrol üretmemesine rağmen, dünya petrolünün yüzde ikisi Mısır'ın denetimindeki Süveyş Kanalı ya da Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan paralel kanaldan geçiyor.

Küresel ticaretin yüzde 8'i de Süveyş üzerinden yapılıyor.

Petrol fiyatlarını psikolojik eşik olan 100 dolar sınırına getiren bir başka unsur ise Tunus ve Mısır'daki olayların zengin doğalgaz yataklarının bulunduğu Cezayir ile, petrol zengini Libya hatta Körfez ülkelerine sıçraması olasılığı.

Ayrıca Mısır'da köktenci bir rejimin genel olarak Ortadoğu'da barışa tehdit oluşturabileceğinden endişe ediliyor.



OPEC toplanıyor

OPEC Genel Sekreteri Abdullah El Bedri, Mısır'daki kargaşanın petrol akışını etkilemeyeceğini belirtti. El Bedri, petrol arzı sıkıntısı olması halinde, piyasaya müdahale edeceklerini kaydetti.

Bu arada, bir OPEC delegesi, kartelin, 22 Şubat'ta Riyad'da yapılacak bir enerji konferansında bir araya gelerek petrol fiyatlarını ele alacağını söyledi.



100 dolara dayandı

Petrol fiyatları 28 ayın zirvesine çıktı. Brent petrolünün varil fiyatı, Mısır'daki olayların dünyadaki petrolün yaklaşık yüzde 40'ının üretildiği Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da istikrarsızlığa neden olabileceği endişeleriyle 100 dolara yaklaştı. Petrol fiyatlarının kısa vadede 100 doları aşması bekleniyor.



Petrol kaygısı hisseleri düşürdü

Petrol arzının sekteye uğrayacağı endişeleriyle uluslararası hisse senedi piyasalarında kayıplar yaşanıyor. Avrupa borsalarında yüzde 1'i aşan kayıplar görülürken, ABD vadeli hisse senedi piyasalarında da yüzde 1 civarında düşüşler var. İMKB de yeni haftaya düşüşle başladı.