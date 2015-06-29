Yeni bir 'Mavi Marmara' krizi mi; İsrail ordusu Gazze'ye giden filoya müdahale etti

İsrail ordusu, Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu'ndan bir tekneye "uluslararası sularda müdahale ettiğini" açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Askerler, Gazze deniz ablukasını delme girişiminde bulunan tekneyi ziyaret ederek arama yaptı" ifadesine yer verildi.



Açıklamada, müdahalenin "başarılı olduğu ve teknenin Aşdot Limanı'na doğru götürüldüğü" belirtildi.



Müdahalenin, İsrail hükümetinin emriyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yorucu diplomatik çabaların ardından İsrail hükümeti, donanmayı, Gazze deniz ablukasını delme girişiminde bulunan bir tekneye yönlendirdi. Uluslararası hukuka uygun olarak, İsrail ordusu tekneye bir kaç kez yönünü değiştirmesi tavsiyesinde bulundu. Bunun reddedilmesinin ardından, Gazze Şeridi'ne uygulanan deniz ablukasının delinmesini önlemek için askerler uluslararası sularda tekneyi ziyaret ederek arama yaptı."



Müdahaleyi gerçekleştiren askerlerin "güç kullanmaya gerek olamadığını" söyledikleri belirtilen açıklamada, müdahalenin "başarılı olduğu" kaydedildi.



Açıklamada ayrıca teknenin şu anda Aşdot Limanı'na doğru götürüldüğü ve 12-24 saat içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi.



İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu önceki günYunanistan'ın Girit adasından demir almıştı.



Eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Marzuki ve İsrail meclisindeki Filistinli milletvekillerinden Basil Gattas'ın bulunduğu tekne, öncü unsur olarak uluslararası sulara ulaşırken, diğer tekneler de aynı güzergahı takip ediyordu.



İsrail'in 2007'den beri Gazze topraklarındaki Filistinlilere karşı sıkı biçimde sürdürdüğü ablukayı delmeyi ve Gazze'ye insani yardım malzemesi götürmeyi amaçlayan 3. Özgürlük Filosu'nu oluşturan 5 teknede toplam 48 kişi yer alıyor.



Resmi adı "Sea Rex" olan ancak Gazze seferinde, 2011'de Cenin'de öldürülen İsrailli sinemacı ve aktivist Juliano Mer-Khamis anısına "Juliano 2" adı verilen teknede AA muhabiri de bulunuyor.



Gazze ablukasını delmeyi hedefleyen 3. Özgürlük Filosu'nun başını çeken balıkçı teknesi "Marianne", İsveç'in Göteborg şehrinden 11 Mayıs'ta demir almıştı.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, 3. Özgürlük Filosu teknelerinin deniz ablukası altındaki Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceklerini, filodaki aktivistleri ülkelerine geri göndereceklerini açıklamış ancak müdahalenin yöntemine ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı.