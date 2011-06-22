Yeni bir kabile keşfedildi!

T24 - Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'nın Amazon bölgesindeki Javari vadisinde, dış dünyadan kopuk yaşayan yeni bir kızılderili kabilesi keşfedildiği bildirildi.

Ülkenin yerli nüfusunu korumak amacıyla kurulan Kızılderililer Ulusal Vakfı'nın (Funai) sözcüsü yaptığı açıklamada, 200 kişilik kabilenin izine ilk önce uydu fotoğraflarında rastlanıldığını, daha sonra ise Funai üyelerinin Nisan ayında uçakla bölgede yaptıkları uçuşlar sırasında kabileyi tespit ettiklerini belirtti.







Brezilyalı makamlar, beyazları, ülkenin ücra bölgelerinde yaşayan ve hiç beyazlarla temas etmemiş yerli kabilelere sağlık nedenlerinden dolayı yaklaşmasını yasaklıyor. Yasağın amacı, bu kabileleri, beyazlardan geçebilecek ve hiç alışık olmadıkları hastalıklara karşı korumak olarak açıklanıyor.

Funai yetkililerinden Fabricio Amorim yaptığı açıklamada, keşfedilen kızılderili kabilesinin Pano kızılderili grubuna ait olabileceğini belirtti.

Funai'a göre, altın arayıcıların, oduncuların, balıkçıların ve uyuşturucu kaçakçıların yasadışı faaliyetleri Javari vadisinde yaşayan yerli kabileler için tehdit oluşturuyor.